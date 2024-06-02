Украинцам рассказали, что нужно сделать, чтобы не потерять свои пенсионные выплаты.

Некоторые украинские пенсионеры рискуют потерять пенсионные выплаты. Особенно это касается не прошедших идентификацию пенсионеров-ВПО, информируют в Пенсионном фонде Украины.

Обязательная идентификация для получения выплат

Пенсионеры-ВПЛ должны пройти процедуру идентификации, чтобы продолжить получать пенсии. Если это условие не выполняется, начисление средств на их пенсионные карты прекращается, и выплаты замораживаются до выяснения обстоятельств.

ПФУ сообщил, что выплаты будут возобновлены и начислены на банковские карты пенсионеров только после прохождения идентификации.

Обращаем внимание пенсионеров, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и до сих пор не прошли идентификацию: это можно сделать сейчас. После идентификации выплата пенсии будет возобновлена, как сообщили в ПФУ.

Ведомство отметило, что после прохождения идентификации пенсионерам выплатят все накопленные суммы за те месяцы, когда выплаты не производились.

Как возобновить выплаты

Возобновить выплаты можно достаточно просто, посетив отделение "Сбербанка" или ПФУ лично. Дополнительных обращений в органы Пенсионного фонда Украины с заявлением о возобновлении выплаты пенсии, которое было прекращено из-за непрохождения идентификации, не требуется.

Для удобства пенсионеров предусмотрено несколько способов идентификации, в том числе дистанционные:

через авторизацию с помощью "Действие. Подпись" на сайте электронных услуг ПФУ;

с помощью видеосвязи.

Пенсионеры, которые находятся за границей, могут обратиться в дипломатические учреждения Украины.

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