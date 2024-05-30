З 1 червня 2024 року для внутрішньо переміщених осіб введуть новий вид допомоги, що стосуватиметься оплати житла.

З 1 червня 2024 року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) вводяться нові правила. Влада планує надавати переселенцям новий вид допомоги у вигляді субсидії на оренду житла, зазначається в матеріалах Уряду.

Виплати для переселенців з червня 2024 року

Державна програма допомоги для внутрішніх переселенців продовжує діяти. Це стосується як автоматично призначених виплат, так і тих, чиї заявки на продовження допомоги були схвалені.

З 1 березня цього року виплати для найбільш вразливих переселенців продовжили на шість місяців. Це стосується осіб, які не можуть працювати, доглядають за дітьми, важко хворими чи людьми з інвалідністю, або мають низькі чи відсутні доходи.

Частина ВПО мала можливість повторно подати заяви до органів соцзахисту або ЦНАПів до 30 квітня.

У червні суми допомоги для внутрішньо переміщених осіб будуть такими:

Для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн;

Для інших осіб — 2 тис. грн.

Гроші нараховуватимуть 15-го та 28-го числа кожного місяця.

Виплати для ВПО з нових областей

У червні люди, які евакуюються з Харківщини та Сумщини, матимуть право на повторні виплати. Це стосується тих, хто включений до списків евакуйованих, складених місцевою владою.

Міжнародна допомога для переселенців у червні

Переселенці з Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Харківської областей, які постраждали від воєнних дій, зможуть оформити грошову допомогу за проектом Консорціуму Реагування. Необхідно належати до вразливих категорій. Розмір допомоги складає 3,6 тис. грн на особу на тримісячний період, загалом — 10,8 тис. грн.

Новий вид допомоги з червня 2024 року

З червня 2024 року вводиться новий вид державної допомоги для ВПО — субсидія на оренду житла. Її розмір враховуватиме вартість оренди у конкретному регіоні чи місті, оскільки ціни на житло в Києві, Миколаєві та Закарпатті можуть суттєво відрізнятися.

Субсидія буде залежати від:

Кількості осіб у родині, яка орендує житло;

Доходів та здатності самостійно оплачувати оренду.

Очікується, що ВПО платитимуть за оренду не більше 20−30% сімейного доходу, решту покриватиме держава.

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