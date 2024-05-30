С 1 июня 2024 г. для внутренне перемещенных лиц введут новый вид помощи, касающийся оплаты жилья.

С 1 июня 2024 г. для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) вводятся новые правила. Власти планируют предоставлять переселенцам новый вид помощи в виде субсидии на аренду жилья, отмечается в материалах правительства.

Выплаты для переселенцев с июня 2024 года

Государственная программа помощи для внутренних переселенцев продолжает действовать. Это касается как автоматически назначенных выплат, так и тех, чьи заявки на продление помощи были одобрены.

С 1 марта этого года выплаты наиболее уязвимых переселенцев продлили на шесть месяцев. Это касается лиц, которые не могут работать, ухаживают за детьми, тяжело больными или с инвалидностью, или имеют низкие или отсутствуют доходы.

Часть ВПЛ имела возможность повторно подать заявления в органы соцзащиты или ЦНАП до 30 апреля.

В июне суммы пособий для внутренне перемещенных лиц будут следующими:

Для лиц с инвалидностью и детей – 3 тыс. грн;

Для других лиц – 2 тыс. грн.

Деньги будут насчитывать 15 и 28 числа каждого месяца.

Выплаты для ВПЛ из новых областей

В июне люди, которые эвакуируются из Харьковской и Сумской, будут иметь право на повторные выплаты. Это касается тех, кто включен в списки эвакуированных, составленных местными властями.

Международная помощь для переселенцев в июне

Пострадавшие от военных действий переселенцы из Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Харьковской областей смогут оформить денежную помощь по проекту Консорциума Реагирования. Необходимо относиться к уязвимым категориям. Размер пособия составляет 3,6 тыс. грн на человека на трехмесячный период, в целом — 10,8 тыс. грн.

Новый вид помощи с июня 2024 года

С июня 2024 г. вводится новый вид государственной помощи для ВПЛ — субсидия на аренду жилья. Ее размер будет учитывать стоимость аренды в конкретном регионе или городе, поскольку цены на жилье в Киеве, Николаеве и Закарпатье могут существенно отличаться.

Субсидия будет зависеть от:

количества лиц в семье, которая арендует жилье;

Доходы и способности самостоятельно оплачивать аренду.

Ожидается, что ВПЛ будут платить за аренду не более 20-30% семейного дохода, остальное будет покрывать государство.

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