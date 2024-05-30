У квітні 2023 року військово-лікарська комісія встановила, що мешканець Харкова придатний для мобілізації, але призову він уникнув.

Чоловіка покарали за ухиляння від мобілізації. Так, у Харкові засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Дзержинського районного суд міста Харкова.

У квітні 2023 року військово-лікарська комісія встановила, що житель Харкова придатний для мобілізації. Чоловік відмовився приймати повістку та більше року уникав мобілізації. На суді чоловік провину визнав та зазначив, що погоджується із версією слідства.

Суд дослідив докази по справі та вирішив визнати харків'янина винним за статтею 336 Кримінального кодексу України, засудивши його до трьох років позбавлення волі.

Призначення покарання в мінімальних межах санкції статті з реальним його відбуванням відповідатиме принципам законності, індивідуалізації та справедливості, буде необхідним та достатнім для його виправлення, змусить в майбутньому дотримуватись положень закону України про кримінальну відповідальність і позбавить можливості вчиняти нові злочини, цілком відповідатиме вимогам та цілям, передбаченим ст. 50, 65 КК України.

Нагадаємо, що у Кривому Розі до іспитового терміну засудили чоловіка, який двічі відмовлявся брати повістку та ухилився від мобілізації. На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що "ухилився від призову, оскільки є обмежено придатним, має захворювання очей, та інші захворювання, в ЗСУ не служив".

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