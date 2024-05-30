В апреле 2023 года военно-врачебная комиссия установила, что житель Харькова пригоден для мобилизации, но призыва он избежал.

Мужчину наказали за уклонение от мобилизации. Так, в Харькове осудили мужчину, категорически отказавшегося от мобилизации. Об этом говорится в приговоре Дзержинского районного суда Харькова.

В апреле 2023 года военно-врачебная комиссия установила, что житель Харькова пригоден для мобилизации. Мужчина отказался принимать повестку и больше года избегал мобилизации. На суде мужчина вину признал и отметил, что согласен с версией следствия.

Суд исследовал доказательства по делу и решил признать харьковчанина виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины, приговорив его к трем годам лишения свободы.

Назначение наказания в минимальных пределах санкции статьи с реальным его отбыванием будет соответствовать принципам законности, индивидуализации и справедливости, будет необходимым и достаточным для его исправления, заставит в будущем придерживаться положений закона Украины об уголовной ответственности и лишит возможности совершать новые преступления, полностью соответствовать требованиям и целям. предусмотренным ст. 50, 65 УК Украины.

Напомним, что в Кривом Роге к испытательному сроку приговорили мужчину, который дважды отказывался брать повестку и уклонился от мобилизации. На суде мужчина вину признал. Он пояснил, что "уклонился от призыва, поскольку ограничен пригодно, имеет заболевания глаз, и другие заболевания, в ВСУ не служил".

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