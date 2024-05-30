В Україні під кінець травня почали падати ціни на черешню, яка на початку сезону мала вартість від 200 грн за кг і більше.

Наприкінці травня 2024 року в Україні відзначається здешевлення черешні, яка на початку сезону коштувала від 200 грн за кілограм і більше. Наразі ціни стабілізуються.

За інформацією УНІАН, цього року сезон черешні українського виробництва розпочався на три тижні раніше завдяки сприятливим погодним умовам. Через це на ринок надійшли великі партії ягоди, що призвело до зниження цін порівняно з 2023 роком. Якщо порівнювати початок сезону 2024 року з аналогічним періодом минулого року, зараз черешня на 16% дешевша.

Основні регіони вирощування черешні включають Закарпаття, Буковину та частково південь країни. Ранні партії здебільшого надходили із західних областей.

На сьогодні ціна на черешню в середньому становить 100-140 грн за кг, тоді як на початку сезону, 20 травня, вона продавалася від 175 грн за кг.

Аналітики прогнозують, що ціна черешні буде коливатися залежно від якості та обсягів врожаю, а також від погодних і логістичних факторів.

Ціни на черешню в супермаркетах

В українських супермаркетах ціни на черешню варіюються, причому найдорожча – імпортна. Зокрема, у "Сільпо" звичайна черешня коштує 169 грн за кг, а відбірна із Закарпаття – 349 грн за кг. У "Ашані" черешня доступніша – 119,9 грн за кілограм.

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