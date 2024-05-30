В Украине к концу мая начали падать цены на черешню, которая в начале сезона имела стоимость от 200 грн за кг и более.

В конце мая 2024 в Украине отмечается удешевление черешни, которая в начале сезона стоила от 200 грн за килограмм и более. В настоящее время цены стабилизируются.

По информации УНИАН, в этом году сезон черешни украинского производства начался на три недели раньше благодаря благоприятным погодным условиям. Поэтому на рынок поступили крупные партии ягоды, что привело к снижению цен по сравнению с 2023 годом. Если сравнивать начало сезона 2024 года с аналогичным периодом прошлого года, сейчас черешня на 16% дешевле.

Основные регионы выращивания черешни включают Закарпатье, Буковину и частично юг страны. Ранние партии в основном поступали из западных областей.

Сегодня цена на черешню в среднем составляет 100-140 грн за кг, тогда как в начале сезона, 20 мая, она продавалась от 175 грн за кг.

Аналитики прогнозируют, что цена черешни будет колебаться в зависимости от качества и объемов урожая, а также погодных и логистических факторов.

Цены на черешню в супермаркетах

В украинских супермаркетах цены на черешню варьируются, причем самая дорогая – импортная. В частности, у "Сільпо" обычная черешня стоит 169 грн за кг, а отборная из Закарпатья – 349 грн за кг. В "Ашане" черешня более доступна - 119,9 грн за килограмм.

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