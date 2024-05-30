Аналітики стверджують, що основною причиною зниження цін на ранню капусту стало сезонне збільшення пропозиції цього овочу на тлі відносно невисокого попиту.

В Україні різко здешевшав популярний овоч. Йдеться про ранню капусту. Аналітики стверджують, що основною причиною зниження цін на ранню капусту стало сезонне збільшення пропозиції цього овочу на тлі відносно невисокого попиту.

Фермери змушені значно знижувати ціни на капусту нового врожаю через надмірну пропозицію на ринку, оскільки більшість українських господарств уже розпочали масові відвантаження ранньої капусти.

"Також ситуацію посилюють досить невисокі темпи збуту цієї продукції. Гуртові компанії та роздрібні мережі воліють вести закупівлі невеликими партіями, враховуючи відносно короткий термін реалізації цього овочу" – йдеться у повідомленні аналітиків.

Слід зазначити, що наразі середні ціни на ранню капусту в Україні вже на 82% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Виробники не виключають, що тенденція здешевлення ранньої капусти на ринку збережеться і надалі через великі обсяги пропозиції.

Українські супермаркети показали суттєве зниження цін на молоду капусту. За даними "Мінфіну", на 28 травня ціни становлять в середньому 15,81 грн за кілограм, що на 42 грн менше, ніж середня ціна овочів у квітні, коли капуста коштувала в середньому 57,58 грн за кілограм.

Великі мережі пропонують капусту в діапазоні від 14,46 до 16,9 грн за кілограм:

Novus – 14,99 грн за кілограм;

Auchan – 16,9 грн за кілограм;

Metro – 14,46 грн за кілограм;

Megamarket – 16,9 грн за кілограм.

Джерело: EastFruit.

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