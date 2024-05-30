Аналитики утверждают, что основной причиной понижения цен на раннюю капусту стало сезонное увеличение предложения этого овоща на фоне относительно невысокого спроса.

В Украине резко подешевел популярный овощ. Речь идет о ранней капусте. Аналитики утверждают, что основной причиной понижения цен на раннюю капусту стало сезонное увеличение предложения этого овоща на фоне относительно невысокого спроса.

Фермеры вынуждены значительно снижать цены на капусту нового урожая из-за чрезмерного предложения на рынке, поскольку большинство украинских хозяйств уже приступили к массовым отгрузкам ранней капусты.

"Также ситуацию усугубляют достаточно невысокие темпы сбыта этой продукции. Оптовые компании и розничные сети предпочитают вести закупки небольшими партиями, учитывая относительно короткий срок реализации этого овоща", - говорится в сообщении аналитиков.

Следует отметить, что средние цены на раннюю капусту в Украине уже на 82% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Производители не исключают, что тенденция удешевления ранней капусты на рынке сохранится и дальше из-за больших объемов предложения.

Украинские супермаркеты показали существенное понижение цен на молодую капусту. По данным "Минфина", на 28 мая цены составляют в среднем 15,81 грн за килограмм, что на 42 грн меньше, чем средняя цена овощей в апреле, когда капуста стоила в среднем 57,58 грн за килограмм.

Большие сети предлагают капусту в диапазоне от 14,46 до 16,9 грн за килограмм:

Novus – 14,99 грн за килограмм;

Auchan – 16,9 грн за килограмм;

Metro – 14,46 грн за килограмм;

Megamarket – 16,9 грн за килограмм.

Источник: EastFruit.

Последние новости Украины:

Напомним, какие продукты в Украине стали дороже, чем в Европе

Как сообщала Politeka, цена на популярный продукт упала более чем на 10 грн.

Также Politeka писала, назван самый опасный овощ в супермаркетах и ​​на рынке.