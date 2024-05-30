В Україні пенсія за віком на пільгових умовах може бути призначена раніше за певні терміни, зокрема у 55 років.

В Україні існує ряд професій та умов, за яких пенсія за віком може бути призначена раніше, зокрема у 55 років. Це стосується осіб, які працювали на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці відповідно до списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад та показників, затверджених Кабінетом Міністрів України. Про це повідомили у ПФУ.

В Україні пенсія за віком на пільгових умовах може бути призначена раніше визначених термінів, зокрема у 55 років, для осіб, які працювали на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці згідно зі списком № 2, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Так, таким особам пенсія за віком на пільгових умовах призначається після досягнення 55 років за умови:

для чоловіків – наявність страхового стажу не менше 30 років, з яких не менше 12 років і 6 місяців на зазначених роботах;

для жінок – наявність стажу не менше 25 років, з яких не менше 10 років на зазначених роботах.

Крім того, для виходу на пенсію за вислугу років учителям необхідно мати не менше 30 років педагогічного стажу та досягти 55-річного віку. Відповідна норма закону України "Про пенсійне забезпечення" набула чинності з 1 квітня 2024 року.

Водночас збережено право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку для осіб, які до 1 січня 2016 року вже мали педагогічний стаж. Станом на 1 квітня 2015 року цей стаж повинен бути не менше 25 років. Після цієї дати вимоги до стажу поступово збільшувалися:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 року або після цієї дати – не менше 30 років.

Ця система дозволяє педагогам, які вже мали відповідний стаж до вказаних термінів, виходити на пенсію за вислугу років незалежно від віку.

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