В українських магазинах суттєво змінилися в ціні деякі продукти, а саме олія, яйця, рис та гречка.

Ціни на продукти в Україні постійно змінюються, переважно зростаючи. Нещодавно супермаркети знову оновили цінники на низку товарів, які користуються попитом серед українців. За даними Міністерства фінансів, в українських магазинах суттєво змінились і ціні соняшникова олія, яйця, рис та гречка.

У квітні упаковка соняшникової олії об'ємом 850 мілілітрів торгової марки "Олейна" коштувала в середньому 58,79 гривні, а наприкінці травня її середня ціна знизилася до 56,37 гривні.

Гречка також подешевшала: місяць тому її середня ціна становила 27,33 гривні, а зараз – 26,57 гривні. Найнижчу ціну пропонує мережа "Ашан", де гречка коштує 22,90 гривні.

Довгий рис подешевшав майже на чотири гривні: у квітні його середня ціна становила 57,75 гривні, а наприкінці травня знизилася до 53,97 гривні. Круглий рис подешевшав ще більше – на понад шість гривень. Його середня вартість знизилася з 72,17 гривні у квітні до 65,83 гривні у травні.

Вартість курячих яєць суттєво знизилася. Десяток яєць фірми "Квочка" у квітні коштував у середньому 48,66 гривні, а наприкінці травня його ціна знизилася до 37,85 гривні. Середня ціна лотка з 30 яєць торгової марки "Ясенсвіт" знизилася з 144,94 гривні до 108,30 гривні. Упаковка з 18 штук тепер коштує 69 гривень, тоді як раніше її продавали за 87,42 гривні.

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