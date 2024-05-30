В украинских магазинах существенно изменились в цене некоторые продукты, а именно подсолнечное масло, яйца, рис и гречка.

Цены на продукты в Украине постоянно меняются, в основном растя. Недавно супермаркеты снова обновили ценники на ряд товаров, которые пользуются спросом среди украинцев. По данным Министерства финансов, в украинских магазинах существенно изменились в цене подсолнечное масло, яйца, рис и гречка.

В апреле упаковка подсолнечного масла объемом 850 миллилитров торговой марки "Олейна" стоила в среднем 58,79 гривны, а в конце мая ее средняя цена снизилась до 56,37 гривны.

Гречка также подешевела: месяц назад ее средняя цена составляла 27,33 гривны, а сейчас – 26,57 гривны. Низшую цену предлагает сеть "Ашан", где гречка стоит 22,90 гривны.

Долгий рис подешевел почти на четыре гривны: в апреле его средняя цена составила 57,75 гривны, а в конце мая снизилась до 53,97 гривны. Круглый рис подешевел еще больше – более шести гривен. Его средняя стоимость снизилась с 72,17 гривны в апреле до 65,83 гривны в мае.

Стоимость куриных яиц существенно снизилась. Десяток яиц фирмы "Наседка" в апреле стоил в среднем 48,66 гривны, а в конце мая его цена снизилась до 37,85 гривны. Средняя цена лотка из 30 яиц торговой марки "Ясенсвит" снизилась со 144,94 гривны до 108,30 гривны. Упаковка из 18 штук теперь стоит 69 гривен, в то время как раньше ее продавали за 87,42 гривны.

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