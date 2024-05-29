Очистити унітаз - це доволі складний виклик для кожної господині чи господаря, однак з цим нелегким завданням можна впоратися, якщо знати певні поради.

Як очистити унітаз всередині

  1. Спочатку змийте воду в туалеті.
  2. Щоб очистити всередині унітазу, а також під обідком, нанесіть 120 мілілітрів рідкого миючого засобу для унітазу, щоб покрити чашу та залишити її на 10 хвилин.
  3. Використовуйте туалетну щітку та протріть внутрішню частину унітазу, в тому числі під обідком. Ви можете дізнатися, як глибоко очистити жиклери обода.
  4. Далі спустіть воду в унітазі.

Як очистити унітаз зовні

  1. Після того, як ви почистили чашу, збризніть зовні унітаз засобом для чищення ванної кімнати відповідно до інструкцій із застосування.

  2. Протріть унітаз ззовні, в тому числі під сидінням, не забудьте очистити за унітазом і всі ті важкодоступні місця.

  3. Обов’язково також використовуйте засіб для чищення ванної кімнати і паперовий рушник, щоб очистити складніші частини унітазу, наприклад, ручки, які тримають сидіння унітазу.

  4. Нарешті, нанесіть дезінфікуючі серветки на кришку вашого унітазу та ручку зливу.

унітаз

Як очистити унітаз від плям іржі

Часто коричневі або помаранчеві плями в унітазі є наслідком жорсткої води, яка пройшла через чашу, залишивши сліди мінералів. Зокрема, плями іржі в унітазі можуть з’явитися через контакт води з мінералами заліза, які залишають червоний осад при контакті з повітрям.

Ці плями іржі особливо стійкі і, як правило, залишають коричневі кільця в унітазі. Щоб очистити унітаз від плям іржі, ви можете скористатися домашніми продуктами:

  • Налийте достатню кількість білого оцту на плями.
  • Залиште на 10-15 хвилин.
  • Посипте харчову соду на плями та ще раз полийте оцтом.
  • Почистіть щіткою та змийте водою.

унітаз