Очистити унітаз - це доволі складний виклик для кожної господині чи господаря, однак з цим нелегким завданням можна впоратися, якщо знати певні поради.
Як очистити унітаз всередині
- Спочатку змийте воду в туалеті.
- Щоб очистити всередині унітазу, а також під обідком, нанесіть 120 мілілітрів рідкого миючого засобу для унітазу, щоб покрити чашу та залишити її на 10 хвилин.
- Використовуйте туалетну щітку та протріть внутрішню частину унітазу, в тому числі під обідком. Ви можете дізнатися, як глибоко очистити жиклери обода.
- Далі спустіть воду в унітазі.
Як очистити унітаз зовні
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Після того, як ви почистили чашу, збризніть зовні унітаз засобом для чищення ванної кімнати відповідно до інструкцій із застосування.
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Протріть унітаз ззовні, в тому числі під сидінням, не забудьте очистити за унітазом і всі ті важкодоступні місця.
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Обов’язково також використовуйте засіб для чищення ванної кімнати і паперовий рушник, щоб очистити складніші частини унітазу, наприклад, ручки, які тримають сидіння унітазу.
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Нарешті, нанесіть дезінфікуючі серветки на кришку вашого унітазу та ручку зливу.
Як очистити унітаз від плям іржі
Часто коричневі або помаранчеві плями в унітазі є наслідком жорсткої води, яка пройшла через чашу, залишивши сліди мінералів. Зокрема, плями іржі в унітазі можуть з’явитися через контакт води з мінералами заліза, які залишають червоний осад при контакті з повітрям.
Ці плями іржі особливо стійкі і, як правило, залишають коричневі кільця в унітазі. Щоб очистити унітаз від плям іржі, ви можете скористатися домашніми продуктами:
- Налийте достатню кількість білого оцту на плями.
- Залиште на 10-15 хвилин.
- Посипте харчову соду на плями та ще раз полийте оцтом.
- Почистіть щіткою та змийте водою.