Після того, як ви почистили чашу, збризніть зовні унітаз засобом для чищення ванної кімнати відповідно до інструкцій із застосування. Протріть унітаз ззовні, в тому числі під сидінням, не забудьте очистити за унітазом і всі ті важкодоступні місця. Обов’язково також використовуйте засіб для чищення ванної кімнати і паперовий рушник, щоб очистити складніші частини унітазу, наприклад, ручки, які тримають сидіння унітазу. Нарешті, нанесіть дезінфікуючі серветки на кришку вашого унітазу та ручку зливу.

Як очистити унітаз від плям іржі

Часто коричневі або помаранчеві плями в унітазі є наслідком жорсткої води, яка пройшла через чашу, залишивши сліди мінералів. Зокрема, плями іржі в унітазі можуть з’явитися через контакт води з мінералами заліза, які залишають червоний осад при контакті з повітрям.

Ці плями іржі особливо стійкі і, як правило, залишають коричневі кільця в унітазі. Щоб очистити унітаз від плям іржі, ви можете скористатися домашніми продуктами: