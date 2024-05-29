Очистить унитаз – это достаточно сложный вызов для каждой хозяйки или хозяина, однако с этой нелегкой задачей можно справиться, если знать определенные советы.

Как очистить унитаз внутри

  1. Сначала смойте воду в туалете.
  2. Чтобы очистить внутри унитаза, а также под ободком, нанесите 120 миллилитров жидкого моющего средства для унитаза , чтобы покрыть чашу и оставить ее на 10 минут.
  3. Используйте туалетную щетку и протрите внутреннюю часть унитаза, включая ободок. Вы можете узнать, как глубоко очистить жиклеры обода.
  4. Далее спустите воду в унитазе.

Как очистить унитаз снаружи

  1. После того, как вы почистили чашу, сбрызните снаружи унитаз чистящим средством ванной комнаты в соответствии с инструкциями по применению.

  2. Протрите унитаз извне, в том числе под сиденьем, не забудьте очистить за унитазом и все труднодоступные места.

  3. Обязательно используйте чистящую ванную комнату и бумажное полотенце, чтобы очистить более сложные части унитаза, например ручки, которые держат сиденье унитаза.

  4. Наконец, нанесите дезинфицирующие салфетки на крышку унитаза и ручку слива.

унитаз

Как очистить унитаз от пятен ржавчины.

Часто коричневые или оранжевые пятна в унитазе являются следствием жесткой воды, прошедшей через чашу, оставив следы минералов. В частности, пятна ржавчины в унитазе могут появиться из-за контакта воды с минералами железа, которые оставляют красный осадок при контакте с воздухом.

Эти пятна ржавчины особенно устойчивы и, как правило, оставляют коричневые кольца в унитазе. Чтобы очистить унитаз от пятен ржавчины, вы можете воспользоваться домашними продуктами:

  • Налейте достаточное количество белого уксуса на пятна.
  • Оставьте на 10-15 минут.
  • Посыпьте пищевую соду на пятна и еще раз полейте уксусом.
  • Очистите щеткой и смойте водой.

унитаз