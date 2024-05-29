Очистить унитаз – это достаточно сложный вызов для каждой хозяйки или хозяина, однако с этой нелегкой задачей можно справиться, если знать определенные советы.
Как очистить унитаз внутри
- Сначала смойте воду в туалете.
- Чтобы очистить внутри унитаза, а также под ободком, нанесите 120 миллилитров жидкого моющего средства для унитаза , чтобы покрыть чашу и оставить ее на 10 минут.
- Используйте туалетную щетку и протрите внутреннюю часть унитаза, включая ободок. Вы можете узнать, как глубоко очистить жиклеры обода.
- Далее спустите воду в унитазе.
Как очистить унитаз снаружи
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После того, как вы почистили чашу, сбрызните снаружи унитаз чистящим средством ванной комнаты в соответствии с инструкциями по применению.
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Протрите унитаз извне, в том числе под сиденьем, не забудьте очистить за унитазом и все труднодоступные места.
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Обязательно используйте чистящую ванную комнату и бумажное полотенце, чтобы очистить более сложные части унитаза, например ручки, которые держат сиденье унитаза.
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Наконец, нанесите дезинфицирующие салфетки на крышку унитаза и ручку слива.
Как очистить унитаз от пятен ржавчины.
Часто коричневые или оранжевые пятна в унитазе являются следствием жесткой воды, прошедшей через чашу, оставив следы минералов. В частности, пятна ржавчины в унитазе могут появиться из-за контакта воды с минералами железа, которые оставляют красный осадок при контакте с воздухом.
Эти пятна ржавчины особенно устойчивы и, как правило, оставляют коричневые кольца в унитазе. Чтобы очистить унитаз от пятен ржавчины, вы можете воспользоваться домашними продуктами:
- Налейте достаточное количество белого уксуса на пятна.
- Оставьте на 10-15 минут.
- Посыпьте пищевую соду на пятна и еще раз полейте уксусом.
- Очистите щеткой и смойте водой.