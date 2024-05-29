После того, как вы почистили чашу, сбрызните снаружи унитаз чистящим средством ванной комнаты в соответствии с инструкциями по применению. Протрите унитаз извне, в том числе под сиденьем, не забудьте очистить за унитазом и все труднодоступные места. Обязательно используйте чистящую ванную комнату и бумажное полотенце, чтобы очистить более сложные части унитаза, например ручки, которые держат сиденье унитаза. Наконец, нанесите дезинфицирующие салфетки на крышку унитаза и ручку слива.

Как очистить унитаз от пятен ржавчины.

Часто коричневые или оранжевые пятна в унитазе являются следствием жесткой воды, прошедшей через чашу, оставив следы минералов. В частности, пятна ржавчины в унитазе могут появиться из-за контакта воды с минералами железа, которые оставляют красный осадок при контакте с воздухом.

Эти пятна ржавчины особенно устойчивы и, как правило, оставляют коричневые кольца в унитазе. Чтобы очистить унитаз от пятен ржавчины, вы можете воспользоваться домашними продуктами: