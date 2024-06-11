Підтримання городу повністю чистим від бур'янів може бути неможливим, але, швидко вирішуючи проблеми та вживаючи заходів щодо зменшення майбутнього зростання нав'язливих рослин, зокрема пирію, можна вирішити проблему.

Городники можуть скоротити час, що витрачається на прополювання пирію.

Дізнайтеся, як боротися з бур'янами та пирієм, і з'ясуйте, що може полегшити завдання.

Бур'яни завжди будуть з нами , але їх можна зменшити до прийнятної кількості, дотримуючись хороших порад від досвідчених городників.

Це включає висмикування бур'янів, коли вони маленькі, використання бар'єру, наприклад, ландшафтної тканини, внесення довсходового гербіциду в ґрунт навколо корисних рослин або практику нульової обробки ґрунту.

Як позбутися пирію та інших бур'янів на городі?

Не відкладайте прополювання пирію. Коли бур'яни маленькі, їх коріння слабше, тому їх легше висмикувати. Візьміть на себе зобов'язання швидко оглядати свій садок через день; Щоб вирвати молоді бур'яни, знадобиться всього кілька хвилин.

Використовуйте відповідні інструменти, щоб позбутися пирію.

Багато городників вважають, що кілька добрих інструментів для прополювання прискорюють роботу.

Вибирайте добре зроблені інструменти з міцними ручками, які зручно тримати в руках, і шукайте ті, у яких головки або леза виготовлені із міцної кованої сталі.

Не допускайте проростання насіння пирію.

Вам не потрібно знищувати або висмикувати бур'яни, якщо вони взагалі не ростуть, тому подумайте про довсходовую обробку, щоб запобігти проростанню насіння пирію. Розсипте в ґрунт гранульований довсходовий гербіцид.

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