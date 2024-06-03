Відома телеведуча, зірка каналу «1+1» Неля Шовкопляс поділилася своїм рецептом неймовірно смачної і авроматної курчи у медово-соєвому соусі.

Курку в медово-соевому соусі, за рецептом зірки каналу «1+1», ведучої «Сніданку з 1+1» Нелі Шовкопляс можна приготувати з будь-якого приводу: і на свято, і на родинну вечерю.

Також таку курку можна приготувати на пікніку.

Отже, для приготування курки в соусі знадобляться наступні інгредієнти: філе стегна (600 г), мед – 4-5 ст.л, соєвий соус – 100 мл, олія – 2-3 ст.л., часник свіжий – 2 зубчики (або сушений), сіль і перець за смаком, а також паприка.

Хід приготування курки за рецептом зірки телеканалу «1+1», про який розповіли на сторінці "Сніданок з 1+1" в Інстаграм, досить простий.

У глибокій тарілці необхідно поєднати соєвий соус, мед, олію та приправи та перемішати всі інгредієнти.

Замочити у маринаді філе і залишити в холодильнику хвилин на 15-20.

Рецепт курки в медово-соєвому соусі.

Тепер розігріваємо пательню з олією і викладаємо м’ясо.

Смажимо курку протягом 10-15 хвилин з обох боків до скоринки.

Підкреслимо, що куряче філе зі стегна повинно бути пружним і чистим, без будь-яких неприємних запахів. В інашкому випадку це може бути сигналом про те, що продукт зіпсований.

Рецепт курки в медово-соєвому соусі.

Філе стегна люблять за універсальність та зручність у приготуванні. Крім того, філе стегна містить більшу кількість поживних речовин, ніж звичне філе.

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