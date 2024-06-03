Известная телеведущая, звезда канала «1+1» Неля Шовкопляс поделилась своим рецептом невероятно вкусной и авроматной судороги в медово-соевом соусе.

Курицу в медово-соевом соусе, по рецепту звезды канала «1+1», ведущей «Сніданку з 1+1» Нели Шовкопляс можно приготовить по любому поводу: и в праздник, и на семейный ужин.

Также такую ​​курицу можно приготовить на пикнике.

Итак, для приготовления курицы в соусе понадобятся следующие ингредиенты: филе бедра (600 г), мед – 4-5 ст.л, соевый соус – 100 мл, масло – 2-3 ст.л., чеснок свежий – 2 зубчика (или сушеный), соль и перец по вкусу, а также паприка.

Ход приготовления курицы по рецепту звезды телеканала «1+1», о котором рассказали на странице "Сніданок з 1+1" в Инстаграм, довольно простой.

В глубокой тарелке нужно соединить соевый соус, мед, масло и приправы и перемешать все ингредиенты.

Замочите в маринаде филе и оставьте в холодильнике минут на 15-20.

Рецепт курицы в медово соевом соусе.

Теперь разогреваем сковороду с маслом и выкладываем мясо.

Жарим курицу в течение 10-15 минут с обеих сторон до корочки.

Подчеркнем, что куриное филе из бедра должно быть упругим и чистым, без каких-либо неприятных запахов. В противном случае это может быть сигналом о том, что продукт испорчен.

Рецепт курицы в медово соевом соусе.

Филе бедра любят за универсальность и удобство в приготовлении. Кроме того, филе бедра содержит большее количество питательных веществ, чем обычное филе.

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