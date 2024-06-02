Українцям розповіли, хто з них має право отримувати більше, ніж 23 тисячі пенсійних виплат.

У 2024 році збільшився показник мінімальної пенсії. Відповідно, зросла й максимальна пенсійна виплата – тепер вона перевищує 23 тисячі гривень. Однак, не всі пенсіонери можуть розраховувати на таку суму.

Наскільки виросла максимальна пенсія у 2024 році

З 1 січня цього року в Україні збільшилась мінімальна пенсія з 2 093 гривень до 2 361 гривні. Це на 268 гривень більше порівняно з минулим роком.

Підвищення мінімальної пенсії призвело до зростання і максимальної пенсійної виплати, яка тепер становить 10 прожиткових мінімумів – з 20 930 гривень до 23 610 гривень.

Зверніть увагу!

Максимальну пенсію отримують певні категорії пенсіонерів: державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, народні депутати та науковці.

Розміри стажу для виходу на пенсію

Щороку в Україні змінюються вимоги до виходу на пенсію. На 2024 рік мінімальний стаж для виходу на пенсію у 60 років становить 31 рік.

У 2025 році потрібно буде мати вже 32 роки стажу.

У 2026 році – 33 роки стажу.

У 2027 році – 34 роки стажу.

У 2028 році – 35 років стажу.

Для виходу на пенсію у віці 63 років, мінімальний стаж у 2024 році становить 21 рік.

У 2025 році потрібно буде мати від 22 до 32 років стажу.

У 2026 році – від 23 до 33 років стажу.

У 2027 році – від 24 до 34 років стажу.

У 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Джерело: 24tv

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