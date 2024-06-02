У 2024 році збільшився показник мінімальної пенсії. Відповідно, зросла й максимальна пенсійна виплата – тепер вона перевищує 23 тисячі гривень. Однак, не всі пенсіонери можуть розраховувати на таку суму.
Наскільки виросла максимальна пенсія у 2024 році
З 1 січня цього року в Україні збільшилась мінімальна пенсія з 2 093 гривень до 2 361 гривні. Це на 268 гривень більше порівняно з минулим роком.
Підвищення мінімальної пенсії призвело до зростання і максимальної пенсійної виплати, яка тепер становить 10 прожиткових мінімумів – з 20 930 гривень до 23 610 гривень.
Зверніть увагу!
Максимальну пенсію отримують певні категорії пенсіонерів: державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, народні депутати та науковці.
Розміри стажу для виходу на пенсію
Щороку в Україні змінюються вимоги до виходу на пенсію. На 2024 рік мінімальний стаж для виходу на пенсію у 60 років становить 31 рік.
- У 2025 році потрібно буде мати вже 32 роки стажу.
- У 2026 році – 33 роки стажу.
- У 2027 році – 34 роки стажу.
- У 2028 році – 35 років стажу.
Для виходу на пенсію у віці 63 років, мінімальний стаж у 2024 році становить 21 рік.
- У 2025 році потрібно буде мати від 22 до 32 років стажу.
- У 2026 році – від 23 до 33 років стажу.
- У 2027 році – від 24 до 34 років стажу.
- У 2028 році – від 25 до 35 років стажу.
Джерело: 24tv
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