Украинцам рассказали, кто из них имеет право получать более 23 тысяч пенсионных выплат.

В 2024 г. увеличился показатель минимальной пенсии. Соответственно, выросла и максимальная пенсионная выплата – теперь она превышает 23 тысяч гривен. Однако не все пенсионеры могут рассчитывать на такую ​​сумму.

Насколько выросла максимальная пенсия в 2024 году

С 1 января этого года в Украине увеличилась минимальная пенсия с 2093 гривен до 2361 гривны. Это на 268 гривен больше по сравнению с прошлым годом.

Повышение минимальной пенсии привело к росту и максимальной пенсионной выплате, которая теперь составляет 10 прожиточных минимумов – с 20 930 до 23 610 гривен.

Обратите внимание!

Максимальную пенсию получают некоторые категории пенсионеров: государственные служащие, работники органов местного самоуправления, народные депутаты и ученые.

Размеры стажа для выхода на пенсию

Каждый год в Украине изменяются требования к выходу на пенсию. На 2024 минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет составляет 31 год.

В 2025 году потребуется уже 32 года стажа.

В 2026 году – 33 года стажа.

В 2027 году – 34 года стажа.

В 2028 году – 35 лет стажа.

Для ухода на пенсию в возрасте 63 лет, минимальный стаж в 2024 году составляет 21 год.

В 2025 году нужно будет иметь от 22 до 32 лет стажа.

В 2026 году – от 23 до 33 лет стажа.

В 2027 году – от 24 до 34 лет стажа.

В 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Источник: 24tv

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