Згідно з даними Державної служби статистики, у квітні 2024 року середня споживча ціна популярного продукту знизилася на 1,4%.

В Україні ціни на сало продовжують знижуватися четвертий місяць поспіль. Від початку року середня вартість продукту зменшилася вже більш ніж на 6 гривень за кілограм, проте у роздрібних супермаркетах це зниження поки що не так сильно відчутне. Дані опублікували у Державній службі статистики.

Згідно з даними Державної служби статистики, у квітні 2024 року середня споживча ціна на сало знизилася на 1,4% – з 169,88 грн/кг до 167,55 грн/кг. Зниження триває з січня цього року.

Проте у річному вимірі ціни на сало все ж зросли. У квітні 2023 року середня споживча ціна продукту становила 167,12 грн/кг, що на 0,3% менше порівняно з квітнем 2024 року.

Згідно з даними "Мінфіну", станом на 27 травня середні ціни на свіже сало в магазинах значно вищі за офіційні статистичні показники: від 194 до 279 грн/кг, а середня вартість становить 236,50 грн/кг. У найбільших торговельних мережах можна знайти сало за такими цінами:

"Еко-маркет" – 239,9 грн/кг;

Metro – 199,69-205,09 грн/кг (залежно від сорту);

Novus – 279 грн/кг;

"Мегамаркет" – 190-359 грн/кг.

Ці дані свідчать про те, що в роздрібних супермаркетах ціни на сало поки залишаються високими, незважаючи на загальне зниження середньої споживчої ціни на українських ринках.

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