В Украине цены на сало продолжают снижаться четвертый месяц. С начала года средняя стоимость продукта уменьшилась более чем на 6 гривен за килограмм, однако в розничных супермаркетах это снижение пока не так сильно ощутимо. Данные были опубликованы в Государственной службе статистики.

Согласно данным Государственной службы статистики, в апреле 2024 года средняя потребительская цена на сало снизилась на 1,4% - со 169,88 грн/кг до 167,55 грн/кг. Снижение продолжается с января этого года.

Однако в годовом исчислении цены на сало все же выросли. В апреле 2023 года средняя потребительская цена продукта составила 167,12 грн/кг, что на 0,3% меньше, чем в апреле 2024 года.

Согласно данным "Минфина", по состоянию на 27 мая средние цены на свежее сало в магазинах значительно выше официальных статистических показателей: от 194 до 279 грн/кг, а средняя стоимость составляет 236,50 грн/кг. В крупнейших торговых сетях можно найти сало по следующим ценам:

"Еко-маркет" – 239,9 грн/кг;

Metro – 199,69-205,09 грн/кг (в зависимости от сорта);

Novus – 279 грн/кг;

"Мегамаркет" – 190-359 грн/кг.

Эти данные свидетельствуют о том, что в розничных супермаркетах цены на сало пока остаются высокими, несмотря на всеобщее снижение средней потребительской цены на украинских рынках.

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