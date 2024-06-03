Для деяких категорій літніх людей в Україні буде здійснено перерахунок виплат цього місяця.

З 1 червня для деяких категорій пенсіонерів в Україні проведуть перерахунок виплат. Спочатку буде виплачена затримана надбавка, а потім щомісяця додаватимуть по 333 гривні.

Цей перерахунок стосується пенсіонерів, які продовжують працювати після виходу на пенсію і чия пенсія становить 5842 гривні. Затримка з виплатою пов'язана з тим, що Пенсійний фонд отримує статистичні дані із запізненням, як пояснюється на сайті Today.

Перерахунок також охоплює осіб, які продовжують працювати після призначення пенсії та мають щонайменше 24 місяці додаткового стажу. Якщо у пенсіонера є 35 років стажу, йому буде нарахована щомісячна надбавка у розмірі 333 гривні.

У червні пенсіонери отримають додаткові кошти за квітень і травень через затримку перерахунку, тому пенсія у цьому місяці збільшиться на 1000 гривень. У подальшому виплати складатимуть 6175,1 гривні щомісяця.

Раніше Politeka також писала про те, що українці можуть залишитися без грошової допомоги. Для цього існує дві причини. Перша - це виключення територіальної громади, де раніше проживали переселенці, із списку територій, що перебувають під бойовими діями або тимчасово окуповані. Друга - право на виплати не мають внутрішньо переміщені особи, які отримали статус до 24 лютого 2022 року.

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