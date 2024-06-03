Для некоторых категорий пожилых в Украине будет произведен перерасчет выплат в этом месяце.

С 1 июня для некоторых категорий пенсионеров в Украине произведут перерасчет выплат. Сначала будет выплачена задержанная надбавка, а затем ежемесячно будут прибавлять по 333 гривны.

Этот перерасчет касается пенсионеров, продолжающих работать после выхода на пенсию и чья пенсия составляет 5842 гривны. Задержка с выплатой связана с тем, что Пенсионный фонд получает статистические данные с опозданием, поясняется на сайте Today.

Перерасчет также охватывает лиц, продолжающих работать после назначения пенсии и имеющих не менее 24 месяцев дополнительного стажа. Если у пенсионера 35 лет стажа, ему будет начислена ежемесячная надбавка в размере 333 гривны.

В июне пенсионеры получат дополнительные средства за апрель и май из-за задержки пересчета, поэтому пенсия в этом месяце увеличится на 1000 гривен. В дальнейшем выплаты будут составлять 6175,1 грн ежемесячно.

Ранее Politeka также писала , что украинцы могут остаться без денежной помощи. Для этого есть две причины. Первая – это исключение территориальной общины, где раньше проживали переселенцы, из списка территорий, находящихся под боевыми действиями или временно оккупированных. Вторая – право на выплаты не имеют внутренне перемещенные лица, получившие статус до 24 февраля 2022 года.

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