В Україні зафіксовано зниження вартості свіжої зелені. Стало відомо, скільки коштують петрушка та кріп сьогодні, як змінилися ціни порівняно з минулим місяцем, і скільки доведеться заплатити українцям за ці продукти в супермаркетах. Ці дані оприлюднено на офіційному сайті Мінфіну.

Спостерігається значне зниження цін на свіжу зелень з городу, особливо на кріп та петрушку.

Ціни на кріп в Україні За 100 грамів кропу тепер доведеться заплатити в середньому 28,10 гривень, що на 8,68 гривень дешевше, ніж у квітні цього року.

Ціна за 250 грамів кропу знизилася на 20,80 гривень у порівнянні з минулим місяцем і тепер складає 93,50 гривень. Вартість кропу в супермаркетах Кріп, 100 грамів:

Auchan: 19,90 гривень

Metro: 36,30 гривень

Кріп, 250 грамів:

Metro: 93,50 гривень

Ціни на петрушку в Україні Сьогодні за 70 грамів петрушки потрібно заплатити в середньому 13,70 гривень, що на 18,35 гривень дешевше, ніж у минулому місяці. Ціна за 100 грамів петрушки зменшилася на 6,70 гривень у порівнянні з минулим місяцем і тепер складає 25,00 гривень.

Вартість петрушки в супермаркетах Петрушка, 70 грамів:

Auchan: 13,70 гривень

Петрушка, 100 грамів:

Auchan: 13,70 гривень

Metro: 36,30 гривень

Останні новини України:

Ціна на газ: у "Нафтогаз" оголосили, скільки треба платити з 1 квітня

Тариф на газ зросте з квітня, але не у всіх: які ціни встановлені в українських компаніях

Одноразова грошова допомога 5000 гривень: хто з українців може ії отримати