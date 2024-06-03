В Украине отмечено снижение стоимости свежей зелени. Стало известно, сколько стоят петрушка и укроп сегодня, как изменились цены по сравнению с прошлым месяцем и сколько придется заплатить украинцам за эти продукты в супермаркетах. Эти данные обнародованы на официальном сайте Минфина .
Наблюдается значительное снижение цен на свежую зелень из огорода, особенно укроп и петрушку.
Цены на укроп в Украине За 100 грамм укропа теперь придется заплатить в среднем 28,10 гривен, что на 8,68 гривен дешевле, чем в апреле этого года.
Цена за 250 грамм укропа снизилась на 20,80 гривен по сравнению с прошлым месяцем и теперь составляет 93,50 гривен. Стоимость укропа в супермаркетах Укроп, 100 граммов:
- Auchan: 19,90 гривен
- Metro: 36,30 гривен
Укроп, 250 граммов:
- Metro: 93,50 гривен
Цены на петрушку в Украине Сегодня за 70 грамм петрушки нужно заплатить в среднем 13,70 гривен, что на 18,35 гривен дешевле, чем в прошлом месяце. Цена за 100 граммов петрушки снизилась на 6,70 гривен по сравнению с прошлым месяцем и теперь составляет 25,00 гривен.
Стоимость петрушки в супермаркетах Петрушка, 70 граммов:
- Auchan: 13,70 гривен
Петрушка, 100 граммов:
- Auchan: 13,70 гривен
- Metro: 36,30 гривен
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