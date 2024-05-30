Існують поради, які можуть допомогти вам підживити помідори на початку літа, щоб ваш урожай був великим та гарним.

Чим підживити помідори на початку літа - це питання, яким задаються багато господарів та господинь. І відповідь на це питання дійсно можна знайти. Ось вона:

Домашнє добриво для помідорів

Є багато звичайних органічних продуктів, які покращать ріст і продуктивність томатів. Деревна зола є відмінним джерелом калію. Англійська сіль забезпечить магнієм, щоб запобігти жовтінню листя. Нарізані бананові шкірки збагачують калієм, як і борошно з ламінарії. Кавова гуща містить 20 відсотків азоту і є повільним вивільненням, м’якою доставкою цього макроелемента, який стимулює розвиток листя.

Коли потрібно підживити помідори

На додаток до зміни ґрунту перед посівом, гарною ідеєю буде одночасно додати закваску. Добре внесіть добриво в ґрунт і виберіть добриво з високим вмістом фосфору, наприклад 5-10-5. Як тільки з’являться перші плоди, знову підгодуйте рослину. Позакореневе підживлення магнієм допоможе зменшити пожовтіння листя, коли рослина знаходиться на бідному магнієм ґрунті.

Крім того, підживити помідори нітратом кальцію через кілька тижнів після посадки допоможе сформувати міцні клітинні стінки плоду. Нанесіть це на 6 дюймів (15 см) від стебел, щоб запобігти опіку коренів. Після збору перших плодів знову підгодуйте рослину. Рослини, вирощені в контейнерах, можуть потребувати частішої підгодівлі через вимивання ґрунту через дренажні отвори.

Як правильно підживити помідори

Удобрюючи помідори під час посадки, змішайте добриво з ґрунтом на дні посадкової ями, а потім покладіть трохи неудобреного ґрунту поверх цього, перш ніж помістити рослину томата в яму. Якщо сире добриво потрапить на коріння помідорів, воно може спалити їх.

Підживлюючи рослини томатів після зав’язування плодів, обов’язково спочатку полийте. Якщо рослину помідора перед удобренням погано полити, воно може набрати занадто багато добрив і отримати опіки.

Після поливу розсипте добриво по землі, починаючи приблизно з 6 дюймів (15 см) від основи рослини. Внесення добрив занадто близько до рослини помідорів може призвести до того, що добриво стіче на стебло та спалить рослину помідорів.

Якщо добриво розкидано, обов’язково змийте його з листя рослини, щоб уникнути опіків. Найкращий час, щоб підживити помідори добривами – вечір, коли заходить сонце, або після дощу. Контейнерні рослини виграють від формули тимчасового вивільнення.

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