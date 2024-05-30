Существуют советы, которые могут помочь вам подкормить помидоры в начале лета, чтобы ваш урожай был большим и хорошим.

Чем подкормить помидоры в начале лета – это вопрос, которым задаются многие хозяева и хозяйки. И ответ на этот вопрос действительно можно найти. Вот она:

Домашнее удобрение для помидоров

Есть много обычных органических продуктов, которые улучшат рост и производительность томатов. Древесная зола является отличным источником калия. Английская соль обеспечит магнием, чтобы предотвратить желтение листьев. Нарезанные банановые кожуры обогащают калием, как и мука из ламинарии. Кофейная гуща содержит 20 процентов азота и является медленным высвобождением, мягкой доставкой этого макроэлемента, стимулирующего развитие листьев.

Когда нужно подкормить помидоры

В дополнение к смене почвы перед посевом, хорошей идеей будет одновременно добавить закваску. Хорошо внесите удобрение в грунт и выберите удобрение с высоким содержанием фосфора, например 5-10-5. Как только появятся первые плоды, снова прикормите растение. Внекорневая подкормка магнием поможет уменьшить пожелтение листьев, когда растение находится на бедной магнием почве.

Кроме того, подкормить помидоры нитратом кальция через несколько недель после посадки поможет сформировать крепкие клеточные стенки плода. Нанесите это на 6 дюймов (15 см) от стеблей, чтобы предотвратить ожог корней. После сбора первых плодов снова прикормите растение. Растения, выращенные в контейнерах, могут нуждаться в более частой подкормке из-за вымывания грунта через дренажные отверстия.

Как правильно подкормить помидоры

Удобряя помидоры во время посадки, смешайте удобрение с почвой на дне посадочной ямы, а затем положите немного невдобренной почвы поверх этого, прежде чем поместить растение томата в яму. Если сырое удобрение попадет на корни помидоров, они могут сжечь их.

Удобряя растения томатов после завязывания плодов, обязательно сначала полейте. Если растение помидора перед удобрением плохо полить, оно может набрать слишком много удобрений и получить ожоги.

После полива рассыпьте удобрение по земле, начиная примерно с 6 дюймов (15 см) от основания растения. Внесение удобрений слишком близко к растению помидоров может привести к тому, что удобрение стечет на стебель и сожжет растение помидоров.

Если удобрение разбросано, обязательно смойте его с листьев растения, чтобы избежать ожогов. Лучшее время, чтобы подкормить помидоры удобрениями – вечер, когда заходит солнце или после дождя. Контейнерные растения выигрывают от формулы временного высвобождения.

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