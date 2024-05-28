Не лише погодні умови впливають на зростання цін – велику роль відіграють і логістичні складнощі, особливо затримки у доставках із Південно-Східної Азії.

В Україні ціни на більшість популярних круп зазвичай знижуються, але вартість рису залишиться високою. Більше того, ціна на рис досягла 15-річного максимуму.

Обмеження на експорт рису в Індії та масштабні повені в Бразилії під час збиральної кампанії спричинили високі ціни на цей продукт. Так, вартість тонни тайського рису, що вважається еталонним, сягнула 649 доларів США.

Не тільки погодні умови впливають на зростання цін на рис. Велику роль відіграють і логістичні складнощі, особливо затримки в доставках із Південно-Східної Азії, що змушує продавців коригувати ціни вгору.

За інформацією Міністерства фінансів України, середня ціна за кілограм довгозерного рису становить 53,97 грн. Найдоступніші ціни пропонує торговельна мережа Metro, де кілограм рису коштує 46,90 грн.

Пропарений довгозернистий рис у середньому коштує 61,27 грн за 1 кг. Найвигідніше його придбати у торговельній мережі Metro, де ціна за кілограм рису становить лише 49,50 грн.

Круглий рис є ще дорожчим. Середня ціна в Україні складає 65,83 грн за 1 кг. У Metro можна придбати круглий рис за 47,30 грн за кілограм.

При цьому середньомісячні ціни у травні на довгозерний та круглий рис помітно знизилися порівняно з квітнем. Довгозерний рис подешевшав майже на 4 гривні, а круглий - на 6 гривень.

Джерело: GrainTrade.

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