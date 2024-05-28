Не только погодные условия влияют на рост цен - большую роль играют и логистические сложности, особенно задержки в доставках из Юго-Восточной Азии.

В Украине цены на большинство популярных круп, как правило, снижаются, но стоимость риса останется высокой. Более того, цена на рис достигла 15-летнего максимума.

Ограничения на экспорт риса в Индии и масштабные наводнения в Бразилии во время уборочной кампании привели к высоким ценам на этот продукт. Так, стоимость тонны тайского риса, считающаяся эталонной, составила 649 долларов США.

Не только погодные условия влияют на рост цен на рис. Большую роль играют и логистические сложности, особенно задержки в доставках из Юго-Восточной Азии, что заставляет продавцов корректировать цены вверх.

По информации Министерства финансов Украины, средняя цена за килограмм длиннозерного риса составляет 53,97 грн. Самые доступные цены предлагает торговая сеть Metro, где килограмм риса стоит 46,90 грн.

Пропаренный длиннозернистый рис в среднем стоит 61,27 грн. за 1 кг. Выгоднее всего его приобрести в торговой сети Metro, где цена за килограмм риса составляет всего 49,50 грн.

Круглый рис еще дороже. Средняя цена в Украине составляет 65,83 грн. за 1 кг. В Metro можно купить круглый рис за 47,30 грн за килограмм.

При этом среднемесячные цены в мае на длиннозерный и круглый рис заметно снизились по сравнению с апрелем. Долгозерный рис подешевел почти на 4 гривны, а круглый – на 6 гривен.

Источник: GrainTrade.

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