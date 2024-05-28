На старті літнього сезону спостерігатиметься зниження цін на овочі, фрукти, бакалею та інші основні продукти. За словами аналітика Максима Орищака, це зумовлено сезонним зростанням пропозиції вітчизняної продукції, що призводить до більшого попиту та вимушує продавців знижувати ціни.

Зниження ділової активності також сприяє падінню цін, що часто призводить до зупинки інфляції влітку, а іноді навіть до її зниження.

Експерт вказав на категорії продуктів, які, як очікується, подешевшають у червні, включаючи:

хліб та хлібобулочні вироби;

овочі;

фрукти;

олія;

макаронні вироби;

крупи.

З червня подорожчають м’ясо, птиця, риба та морепродукти. Проте це не буде стрімке зростання вартості. Ціна буде підійматись з середньорічною швидкістю.

Важливо відзначити, що ситуація з енергопостачанням є критичною для хлібопекарної індустрії. Незважаючи на те, що з 1 червня зросли тарифи на електроенергію для бізнесу, що викликало побоювання збільшення цін на хліб та хлібобулочні вироби, Юрій Дученко, президент Всеукраїнської асоціації пекарів, запевнив, що значного підвищення цін не передбачається.

Джерело: kp.ua

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