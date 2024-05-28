На старте летнего сезона будет наблюдаться снижение цен на овощи, фрукты, бакалей и другие основные продукты. По словам аналитика Максима Орищака, это обусловлено сезонным ростом предложения отечественной продукции, что приводит к большему спросу и заставляет продавцов снижать цены.
Снижение деловой активности также способствует падению цен, что часто приводит к остановке инфляции летом, а иногда даже ее снижению.
Эксперт указал на категории продуктов, которые, как ожидается, подешевеют в июне, включая:
- хлеб и хлебобулочные изделия;
- овощи;
- фрукты;
- масло;
- макаронные изделия;
- крупы.
С июня подорожают мясо, птица, рыба и морепродукты. Однако это не будет стремительный рост стоимости. Цена будет подниматься со среднегодовой скоростью.
Важно отметить, что ситуация с энергоснабжением критическая для хлебопекарной индустрии. Несмотря на то, что с 1 июня выросли тарифы на электроэнергию для бизнеса, что вызвало опасения роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия, Юрий Дученко, президент Всеукраинской ассоциации пекарей, заверил, что значительного повышения цен не предвидится.
Источник: kp.ua
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