Экономические эксперты предупреждают украинских потребителей, что овощи будут дешеветь, а стоимость части базовых продуктов улетит вверх.

На старте летнего сезона будет наблюдаться снижение цен на овощи, фрукты, бакалей и другие основные продукты. По словам аналитика Максима Орищака, это обусловлено сезонным ростом предложения отечественной продукции, что приводит к большему спросу и заставляет продавцов снижать цены.

Снижение деловой активности также способствует падению цен, что часто приводит к остановке инфляции летом, а иногда даже ее снижению.

Эксперт указал на категории продуктов, которые, как ожидается, подешевеют в июне, включая:

хлеб и хлебобулочные изделия;

овощи;

фрукты;

масло;

макаронные изделия;

крупы.

С июня подорожают мясо, птица, рыба и морепродукты. Однако это не будет стремительный рост стоимости. Цена будет подниматься со среднегодовой скоростью.

Важно отметить, что ситуация с энергоснабжением критическая для хлебопекарной индустрии. Несмотря на то, что с 1 июня выросли тарифы на электроэнергию для бизнеса, что вызвало опасения роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия, Юрий Дученко, президент Всеукраинской ассоциации пекарей, заверил, что значительного повышения цен не предвидится.

Источник: kp.ua

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