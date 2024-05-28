Розмір пенсій в Україні залежить від багатьох факторів, що пояснює низькі пенсії навіть у працьовитих пенсіонерів, які мають багато років стажу.

На розмір пенсійних виплат впливає багато факторів, тому деякі пенсіонери, навіть маючи великий стаж, отримують невеликі пенсії.

Урядом визначені норми стажу, які дозволяють вийти на пенсію. Чим раніше громадянин прагне піти на заслужений відпочинок, тим більші вимоги до стажу.

У 2024 році мінімальні вимоги до стажу зросли і тепер становлять:

Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати мінімум 31 рік стажу.

У 63 роки – 21 рік.

У 65 років – 15 років.

Пенсійна виплата особи зростає на 1% від основного розміру пенсії за кожен рік стажу. Однак це збільшення не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму.

Особа, яка вийшла на пенсію раніше, може отримувати менші виплати через різні вимоги до стажу:

До жовтня 2011 року понаднормовим вважався стаж понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Після жовтня 2011 року: понаднормовим стаж вважається від 35 років для чоловіків і від 30 років для жінок.

Нагадаємо, пенсіонери в Україні звільнені від сплати податку на землю, якщо їхня земельна ділянка відповідає встановленим лімітам. Крім того, пенсіонери мають інші пільги, такі як безкоштовна юридична допомога, безкоштовний проїзд у наземному транспорті та можливість отримання субсидії на житлово-комунальні послуги.

Джерело: НаПенсії.

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