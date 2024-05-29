Будь то особистий пристрій або робочий ноутбук, екрани, що зависли, завжди з'являються в самий невідповідний момент, але існують способи, які допоможуть вам мінімізувати час простою.

Спробуйте виконати наступні кроки, щоб виправити ноутбук, що завис .

Як вирішити проблему, якщо ноутбук постійно зависає?

Перезапустіть провідник у Windows.

На ноутбуках з Windows користувачі також можуть спробувати перезапустити Провідник (що раніше називався Провідником Windows). Почніть із відкриття диспетчера завдань на ноутбуці.

Натисніть «Докладніше» та знайдіть вкладку «Процеси». Перейдіть, поки не знайдете Провідник, виберіть його та натисніть «Завершити завдання».

Перезавантажте ноутбук, що завис.

Якщо ноутбук з Windows повністю завис і Ctrl + Alt + Del не працює, виконайте повне перезавантаження, утримуючи кнопку живлення, поки комп'ютер не вимкнеться. Зачекайте кілька секунд, перш ніж увімкнути комп'ютер.

Якщо ви використовуєте ноутбук Mac, вам потрібно натиснути та утримувати кнопки Command + Control + Power. Ви утримуватимете ці кнопки одночасно, поки комп'ютер не вимкнеться.

Перевірте обладнання ноутбука.

Двічі перевірте правильність підключення всього обладнання на випадок, якщо проблема з кабелями або периферійними пристроями, наприклад розряджена батарея клавіатури або зависла/зламана миша, призводить до зависання вашого ноутбука.

Перевірте наявність оновлень на ноутбуці.

Якщо ваш ноутбук працює повільно або екран часто зависає, це може бути пов'язане із застарілим програмним забезпеченням або невстановленими оновленнями.

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