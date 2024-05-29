Будь то личное устройство или рабочий ноутбук, зависшие экраны всегда появляются в самый неподходящий момент, но существуют способы, которые помогут вам минимизировать время простоя.

Попробуйте выполнить следующие шаги, чтобы исправить зависший ноутбук.

Как решить проблему, если ноутбук постоянно зависает?

Перезапустите проводник в Windows.

На ноутбуках с Windows пользователи также могут попробовать перезапустить Проводник (ранее называвшийся Проводником Windows). Начните с открытия диспетчера задач на ноутбуке.

Нажмите «Подробнее» и найдите вкладку «Процессы». Прокрутите, пока не найдете Проводник, выберите его и нажмите «Завершить задачу».

Перезагрузите зависший ноутбук.

Если ваш ноутбук с Windows полностью завис и Ctrl + Alt + Del не работает, выполните полную перезагрузку, удерживая кнопку питания, пока компьютер не выключится. Подождите несколько секунд, прежде чем снова включить компьютер.

Если вы используете ноутбук Mac, вам нужно нажать и удерживать кнопки Command + Control + Power. Вы будете удерживать эти кнопки одновременно, пока компьютер не выключится.

Проверьте оборудование ноутбука.

Дважды проверьте правильность подключения всего оборудования на случай, если проблема с кабелями или периферийными устройствами, например, разряженная батарея клавиатуры или зависшая/сломанная мышь, приводит к зависанию вашего ноутбука.

Проверьте наличие обновлений на ноутбуке.

Если ваш ноутбук работает медленно или экран часто зависает, это может быть связано с устаревшим программным обеспечением или неустановленными обновлениями.

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