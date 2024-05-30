Найбільша загроза для вашого ноутбука – це перегрів, який може призвести до збою обладнання та незворотного пошкодження.

Давайте розглянемо, як запобігти або виправити перегрів ноутбука , щоб підвищити його продуктивність та продовжити термін служби.

Що робити, якщо ноутбук сильно гріється?

Декілька простих апаратних виправлень допоможуть позбутися перегріву ноутбука.

Виправити внутрішнє охолодження. Коли ваш ноутбук перегрівається, перше і найважливіше, що вам потрібно зробити, це очистити вентилятор(и), що забезпечують охолодження процесора і відеокарти.

Згодом вони накопичують шари бруду та пилу, які уповільнюють їхню роботу та блокують потік повітря.

Однак перш ніж намагатися виконати будь-яке очищення ноутбука, виконайте такі дії:

Поки ноутбук працює, знайдіть його вихлопні отвори; вони мають випускати гаряче повітря.

Вимкни комп'ютер.

Вимкніть усі кабелі.

Зніміть акумулятор із ноутбука, якщо це можливо.

Тримайте ноутбук на твердій та плоскій поверхні.

Якщо решітки вашого ноутбука розташовані внизу, то нерівні поверхні, такі як ковдра, подушка або коліна, будуть перешкоджати потоку повітря.

Згодом охолодження ноутбука погіршується, накопичується тепло, поверхні вашого ноутбука нагріваються, внутрішня температура збільшується і, зрештою, ноутбук перегрівається.

Купуйте кулер для ноутбука або охолоджувальну підставку для ноутбука. Кулери для ноутбуків призначені для додаткового охолодження. Однак придбання неправильного кулера може погіршити проблему.

Тому, перш ніж купувати кулер, вам необхідно зрозуміти потік повітря, що надходить та виходить із вашого ноутбука.

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