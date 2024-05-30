Самая большая угроза для вашего ноутбука — это перегрев, который может привести к сбою оборудования и необратимому повреждению.

Давайте рассмотрим, как предотвратить или исправить перегрев ноутбука, чтобы повысить его производительность и продлить срок службы.

Что делать, если ноутбук сильно греется?

Несколько простых аппаратных исправлений помогут избавиться от перегрева ноутбука.

Исправить внутреннее охлаждение. Когда ваш ноутбук перегревается, первое и самое важное, что вам нужно сделать, — это очистить вентилятор(ы), обеспечивающие охлаждение процессора и видеокарты.

Со временем они накапливают слои грязи и пыли, которые замедляют их работу и блокируют поток воздуха.

Однако прежде чем пытаться выполнить какую-либо очистку ноутбука, выполните следующие действия:

Пока ноутбук работает, найдите его выхлопные отверстия; они должны выпускать горячий воздух.

Выключи компьютер.

Отключите все кабели.

Снимите аккумулятор с нотбука, если это возможно.

Держите ноутбук на твердой и плоской поверхности.

Если воздухозаборные решетки вашего ноутбука расположены внизу, то неровные поверхности, такие как одеяло, подушка или колени, будут препятствовать потоку воздуха.

Впоследствии охлаждение ноутбука ухудшается, накапливается тепло, поверхности вашего ноутбука нагреваются, внутренняя температура увеличивается и, в конечном итоге, ноутбук перегревается.

Купите кулер для ноутбука или охлаждающую подставку для ноутбука. Кулеры для ноутбуков предназначены для обеспечения дополнительного охлаждения. Однако приобретение неправильного кулера может усугубить проблему.

Поэтому, прежде чем покупать кулер, вам необходимо понять поток воздуха, поступающий и выходящий из вашего ноутбука.

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