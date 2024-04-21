Это поможет вам эффективно удалить жир из микроволновой печи, вернув ей чистое и гигиеничное состояние.

Очистку микроволновой печи от жира можно упростить с помощью нескольких простых методов. Да, в сети рассказали, как можно эффективно решить эту задачу.

Очистка паром:

Поместите глубокую, желательно керамическую, миску с водой в микроволновую печь и включите максимальную мощность.

Дайте ей поработать примерно пять-десять минут, чтобы пар растворил жир.

После этого отключите микроволновку и вытрите размягченный жир тканью.

Уксусный раствор:

Смешайте две столовые ложки уксуса с двумя стаканами воды в миске, которую можно использовать в микроволновой печи.

Поместите миску в технику и нагревайте ее на высокой мощности в течение пяти-семи минут.

Оставьте микроволновую печь примерно на полчаса, не открывая дверцу.

После этого отключите ее и вытрите растворенный жир тканью. Держите вытяжку включенной или открытые окна, чтобы уменьшить запах уксуса.

Раствор лимонной кислоты:

Смешайте одну столовую ложку лимонной кислоты с двумя стаканами воды в миске, которую можно поставить в микроволновку.

Нагревайте раствор в течение 10–15 минут.

Дайте микроволновой печи постоять, не открывая дверцу, еще некоторое время.

Вытрите растворившуюся грязь тряпкой.

Метод с пищевой содой:

Смешайте две-три столовые ложки пищевой соды с двумя стаканами воды в посуде, которую можно поставить в печь.

Нагрейте раствор в микроволновой печи в течение семи-десяти минут.

Оставьте ее закрытой на 25 минут.

Отключите микроволновую печь и протрите внутреннюю часть губкой, посыпанной пищевой содой для более жестких участков.

Обязательно не забудьте отключить технику перед чисткой и надевать перчатки при работе с чистящими растворами.

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