Очистку микроволновой печи от жира можно упростить с помощью нескольких простых методов. Да, в сети рассказали, как можно эффективно решить эту задачу.
Очистка паром:
Поместите глубокую, желательно керамическую, миску с водой в микроволновую печь и включите максимальную мощность.
Дайте ей поработать примерно пять-десять минут, чтобы пар растворил жир.
После этого отключите микроволновку и вытрите размягченный жир тканью.
Уксусный раствор:
Смешайте две столовые ложки уксуса с двумя стаканами воды в миске, которую можно использовать в микроволновой печи.
Поместите миску в технику и нагревайте ее на высокой мощности в течение пяти-семи минут.
Оставьте микроволновую печь примерно на полчаса, не открывая дверцу.
После этого отключите ее и вытрите растворенный жир тканью. Держите вытяжку включенной или открытые окна, чтобы уменьшить запах уксуса.
Раствор лимонной кислоты:
Смешайте одну столовую ложку лимонной кислоты с двумя стаканами воды в миске, которую можно поставить в микроволновку.
Нагревайте раствор в течение 10–15 минут.
Дайте микроволновой печи постоять, не открывая дверцу, еще некоторое время.
Вытрите растворившуюся грязь тряпкой.
Метод с пищевой содой:
Смешайте две-три столовые ложки пищевой соды с двумя стаканами воды в посуде, которую можно поставить в печь.
Нагрейте раствор в микроволновой печи в течение семи-десяти минут.
Оставьте ее закрытой на 25 минут.
Отключите микроволновую печь и протрите внутреннюю часть губкой, посыпанной пищевой содой для более жестких участков.
Обязательно не забудьте отключить технику перед чисткой и надевать перчатки при работе с чистящими растворами.
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