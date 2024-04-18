Якщо вікно автомобіля більше не працює з перемикачем, можливо проблема пов'язана або з електродвигуном склопідйомника, або з регулятором, тому важливо знати, чому трапляються збої і що їх викликає?
Застрягання скла вашого автомобіля може стати кошмаром, незалежно від того, застрягли вони в піднятому або опущеному положенні.
Ось як можна самостійно відремонтувати електричний склопідйомник без будь-яких інструментів:
Поверніть ключ запалювання у положення «увімкнено» або «додатково». Якщо інші вікна працюють і ви можете увімкнути радіо, значить воно знаходиться в правильному положенні.
Натисніть та утримуйте перемикач вікна у закритому або верхньому положенні. Дуже важливо утримувати кнопку натиснутою та стежити за тим, щоб ви натискали на той бік, який закриває вікно.
Утримуючи кнопку вікна, відкрийте, а потім зачиніть двері автомобіля. Якщо з першого разу не вдалося, можна спробувати ще кілька разів. Якщо це працює, і ви утримуєте кнопку натиснутою, вікно повинне звернутися.
Якщо вікно, як і раніше, не відкривається , закрийте двері і знайдіть місце, де дверна панель виглядатиме так, ніби вона стикається з листовим металом усередині дверей.
При натиснутому перемикачі вдарте кулаком або тупим предметом. Будьте обережні, щоб не поранити кулак і не пошкодити двері.
Якщо вікно підніметься , залиште його там, доки не будете готові усунути проблему. Якщо воно, як і раніше, не працює, вам потрібно буде з'ясувати, чи несправний у вас запобіжник, перемикач або електродвигун склопідйомника, або відвезти машину до професіонала.
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