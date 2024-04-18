Имея электрический стеклоподъемник, который не поднимается и не опускается, вы подвергаете риску безопасность вашего автомобиля и свою лично.

Если окно автомобиля больше не работает с переключателем, возможно, проблема связана либо с электродвигателем стеклоподъемника, либо с регулятором, поэтому важно знать, почему случаются сбои и что их вызывает?

Застревание стекол вашего автомобиля может стать кошмаром, независимо от того, застряли они в поднятом или опущенном положении.

Вот как можно самостоятельно починить застрявший электрический стеклоподъемник без каких-либо инструментов:

Поверните ключ зажигания в положение «включено» или «дополнительно». Если другие окна работают и вы можете включить радио, значит, оно находится в правильном положении.

Нажмите и удерживайте переключатель окна в закрытом или верхнем положении. Очень важно удерживать кнопку нажатой и следить за тем, чтобы вы нажимали на ту сторону, которая закрывает окно.

Удерживая нажатой кнопку окна, откройте, а затем захлопните дверь автомобиля. Если с первого раза не получилось, можно попробовать еще несколько раз. Если это работает, и вы удерживаете кнопку нажатой, окно должно свернуться.

Если окно по-прежнему не открывается, закройте дверь и найдите место, где дверная панель будет выглядеть так, будто она соприкасается с листовым металлом внутри двери.

При нажатом переключателе ударьте по этому месту кулаком или тупым предметом. Будьте осторожны, чтобы не поранить кулак и не повредить дверь.

Если окно поднимется, оставьте его там, пока не будете готовы устранить проблему. Если оно по-прежнему не работает, вам нужно будет выяснить, неисправен ли у вас предохранитель, переключатель или электродвигатель стеклоподъемника, или отвезти машину к профессионалу.

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