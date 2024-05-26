Очистити унітаз, щоб він залишався блискучим і без мікробів - це цілком реальне завдання, з яким ви зможете впоратися дуже швидко.
Як очистити унітаз
Мінерали в жорсткій воді, іржаві компоненти сантехніки та рідкісне чищення можуть залишити на унітазі плями, які важко вивести, і для чищення яких потрібно трохи більше часу, ніж звичайне чищення унітазу.
Спорожніть унітаз
Щоб очистити унітаз, змийте воду в ньому, і поки вода витікає з чаші, закрийте кран подачі води, щоб резервуар і чаша не наповнилися водою. Ви хочете, щоб рівень води в чаші був якомога нижчим.
Зніміть кільця жорсткої води
- Одягніть довгі гумові рукавички.
- Використовуйте пемзу (ви можете придбати її з довгою ручкою для легшого чищення), щоб видалити кільця, які утворюються в чаші від мінералів у жорсткій воді.
- Знову увімкніть воду та змийте сміття.
Камінь повинен бути вологим; ніколи не використовуйте його сухим, інакше, коли ви вирішите очистити унітаз, це пошкодить поверхню.
Видаліть смуги іржі
- Промийте та знову вимкніть воду, щоб спорожнити чашу якомога більше води.
- Додайте дві чашки нерозбавленого дистильованого білого оцту та почистіть плями туалетною щіткою.
- Після видалення смуг знову ввімкніть воду та змийте.
Якщо уніиаз сильно забруднений, додайте більше оцту та дайте йому постояти принаймні дві години (краще на ніч) перед тим, як очистити унітаз.
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