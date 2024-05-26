Існують прості поради, які можуть стати вам у нагоді, коли ви хочете очистити унітаз, щоб він залишався блискучим і без мікробів

Очистити унітаз, щоб він залишався блискучим і без мікробів - це цілком реальне завдання, з яким ви зможете впоратися дуже швидко.

Як очистити унітаз

Мінерали в жорсткій воді, іржаві компоненти сантехніки та рідкісне чищення можуть залишити на унітазі плями, які важко вивести, і для чищення яких потрібно трохи більше часу, ніж звичайне чищення унітазу.

Спорожніть унітаз

Щоб очистити унітаз, змийте воду в ньому, і поки вода витікає з чаші, закрийте кран подачі води, щоб резервуар і чаша не наповнилися водою. Ви хочете, щоб рівень води в чаші був якомога нижчим.

Зніміть кільця жорсткої води

Одягніть довгі гумові рукавички. Використовуйте пемзу (ви можете придбати її з довгою ручкою для легшого чищення), щоб видалити кільця, які утворюються в чаші від мінералів у жорсткій воді. Знову увімкніть воду та змийте сміття.

Камінь повинен бути вологим; ніколи не використовуйте його сухим, інакше, коли ви вирішите очистити унітаз, це пошкодить поверхню.

Видаліть смуги іржі