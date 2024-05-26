Существуют простые советы, которые могут вам пригодиться, когда вы хотите очистить унитаз, чтобы он оставался блестящим и без микробов.

Очистить унитаз , чтобы он оставался блестящим и без микробов – это вполне реальная задача, с которой вы сможете справиться очень быстро.

Как очистить унитаз

Минералы в жесткой воде, ржавые компоненты сантехники и редкая чистка могут оставить на унитазе трудновыведенные пятна и для чистки которых требуется немного больше времени, чем обычная чистка унитаза.

Опустите унитаз

Чтобы очистить унитаз, смойте воду в нем, и пока вода утекает из чаши, закройте кран подачи воды, чтобы резервуар и чаша не наполнились водой. Вы хотите, чтобы уровень воды в чаше был как можно ниже.

Снимите кольца жесткой воды

Наденьте длинные резиновые перчатки. Используйте пемзу (вы можете приобрести ее с длинной ручкой для более легкой чистки), чтобы удалить кольца, которые образуются в чаше от минералов в жесткой воде. Снова включите воду и смойте мусор.

Камень должен быть влажным; никогда не используйте его сухим, иначе, когда вы решите очистить унитаз, это повредит поверхность.

Удалите полосы ржавчины