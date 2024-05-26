Очистить унитаз , чтобы он оставался блестящим и без микробов – это вполне реальная задача, с которой вы сможете справиться очень быстро.
Как очистить унитаз
Минералы в жесткой воде, ржавые компоненты сантехники и редкая чистка могут оставить на унитазе трудновыведенные пятна и для чистки которых требуется немного больше времени, чем обычная чистка унитаза.
Опустите унитаз
Чтобы очистить унитаз, смойте воду в нем, и пока вода утекает из чаши, закройте кран подачи воды, чтобы резервуар и чаша не наполнились водой. Вы хотите, чтобы уровень воды в чаше был как можно ниже.
Снимите кольца жесткой воды
- Наденьте длинные резиновые перчатки.
- Используйте пемзу (вы можете приобрести ее с длинной ручкой для более легкой чистки), чтобы удалить кольца, которые образуются в чаше от минералов в жесткой воде.
- Снова включите воду и смойте мусор.
Камень должен быть влажным; никогда не используйте его сухим, иначе, когда вы решите очистить унитаз, это повредит поверхность.
Удалите полосы ржавчины
- Промойте и снова выключите воду, чтобы опорожнить чашу как можно больше воды.
- Добавьте две чашки неразбавленного дистиллированного белого уксуса и почистите пятна туалетной щеткой.
- После удаления полос снова включите воду и смойте.
Если униаз сильно загрязнен, добавьте больше уксуса и дайте ему постоять по крайней мере два часа (лучше на ночь) перед тем, как очистить унитаз.