В одній з областей українці мають можливість отримати фінансову допомогу від організації Карітас.

У Волновасі зараз триває реєстрація для отримання фінансової підтримки від організації Карітас. Жителі Великоновосілківської та Вугледарської ОТГ можуть подати заявки на отримання цієї допомоги протягом червня, інформує сама організація.

Щоб отримати цей грант, потрібно відповідати певним критеріям:

Місце проживання в межах Великоновосілківської або Вугледарської ОТГ, що підтверджується геолокацією. Не отримувати грошову допомогу від Карітас починаючи з серпня 2023 року. Середній дохід на кожного члена сім'ї не перевищує 6 318 гривень на місяць.

Ця інформація стане вам у нагоді, якщо ви плануєте подати заявку на отримання допомоги. Крім того, допомога доступна таким категоріям осіб:

Багатодітним сім'ям,

Одиночним батькам,

Особам з інвалідністю 1 або 2 групи або тим, хто має серйозні захворювання,

Дітям з інвалідністю,

Самотнім пенсіонерам, яким не надають допомогу родичі,

Вагітним жінкам або матерям дітей до трьох років,

Менше забезпеченим або безробітнім громадянам.

Допомога надається у двох формах:

Грошовий грант в розмірі 10 800 гривень на кожного члена сім'ї (але не більше 4 членів на сім'ю). Медичний грант в розмірі 6 600 гривень на особу, для отримання якого потрібно надати відповідні медичні документи та звіт про використання коштів.

Не забувайте, що для отримання грошової допомоги від Карітасу не можна було отримувати допомогу від інших організацій протягом останніх трьох місяців. Якщо ви не отримували допомогу минулого місяця, вам рекомендується подати нову заявку. Реєстрація заявок приймається до 16:00 24 травня. Щоб дізнатися більше, звертайтеся за номером гарячої лінії 0 800 336 734.

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