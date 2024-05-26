В одной из областей украинцы могут получить финансовую помощь от организации Каритас.

В Волновахе сейчас идет регистрация для получения финансовой поддержки от организации Каритас. Жители Великоновоселковской и Угледарской ОТГ могут подать заявки на получение этой помощи в течение июня, сообщает сама организация.

Чтобы получить этот грант, нужно соответствовать определенным критериям:

Место жительства в пределах Великоновоселковской или Угледарской ОТГ, что подтверждается геолокацией. Не получать денежную помощь от Каритас с августа 2023 года. Средний доход на каждого члена семьи не превышает 6318 гривен в месяц.

Эта информация вам пригодится, если вы планируете подать заявку на получение помощи. Кроме того, помощь доступна следующим категориям:

Многодетным семьям,

Одиночным родителям,

Лицам с инвалидностью 1 или 2 группы или тем, кто имеет серьезные заболевания,

Детям с инвалидностью,

Одиноким пенсионерам, которым не оказывают помощь родственники,

Беременным женщинам или матерям детей до трех лет,

Меньше обеспеченным или безработным гражданам.

Помощь оказывается в двух формах:

Денежный грант в размере 10800 гривен на каждого члена семьи (но не более 4 членов на семью). Медицинский грант в размере 6 600 гривен на человека, для получения которого нужно предоставить соответствующие медицинские документы и отчет об использовании средств.

Не забывайте, что для получения денежной помощи от Каритаса нельзя было получать помощь от других организаций в течение последних трех месяцев. Если вы не получали пособия в прошлом месяце, вам рекомендуется подать новую заявку. Регистрация заявок принимается до 16:00 24 мая. Для получения дополнительной информации обращайтесь по номеру горячей линии 0 800 336 734.

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