Німецька влада звернулася до українських біженців з проханням вивільнити квартири. До липня це мають зробити близько 1700 осіб.

Про це повідомляє Bild.

Українські біженці в районі Рудні гори в землі Саксонія отримали повідомлення від місцевої влади про необхідність звільнення житла до липня. Це стосується 650 квартир у містах Ауе, Чопау та Марієнберг.

У цьому регіоні відчутний недостаток житла для біженців з інших країн, таких як Сирія, Афганістан та Туреччина. Зараз місцеві ресурси для цієї групи людей використовуються на 90%. Це може привести до того, що люди, які шукають притулок, будуть змушені проживати у тимчасових умовах, таких як наметові містечка або контейнерні модулі.

Багато квартир, призначених для біженців, вже займають люди з України, які не мають статусу біженців, але отримують допомогу як малозабезпечені громадяни Німеччини, тому їм доведеться самостійно забезпечити собі житло.

У районі існує житловий кооператив, побудований у часи НДР, де наразі є вільні 20% квартир. Перші заявки на ці квартири вже надійшли від українців. Проте перед заселенням ці квартири потребують ремонту, що займе два місяці.

Місцева влада буде розглядати індивідуальні випадки, якщо українські біженці не зможуть знайти житло вже найближчим часом. Тих, хто відмовиться виїжджати, можуть розмістити у притулку в спортзалі.

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