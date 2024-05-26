Немецкие власти обратились к украинским беженцам с просьбой освободить квартиры. К июлю это должно сделать около 1700 человек.

Об этом сообщает Bild .

Украинские беженцы в районе Рудные горы в земле Саксония получили уведомления от местных властей о необходимости освобождения жилья до июля. Это касается 650 квартир в городах Ауэ, Чопау и Мариенберге.

В этом регионе ощутимый недостаток жилья для беженцев из других стран, таких как Сирия, Афганистан и Турция. В настоящее время местные ресурсы для этой группы людей используются на 90%. Это может привести к тому, что люди, ищущие убежище, будут вынуждены проживать во временных условиях, таких как палаточные городки или контейнерные модули.

Многие квартиры, предназначенные для беженцев, уже занимают люди из Украины, которые не имеют статуса беженцев, но получают помощь как малообеспеченные граждане Германии, поэтому им придется самостоятельно обеспечить себе жилье.

В районе существует жилищный кооператив, построенный во времена ГДР, где сейчас свободны 20% квартир. Первые заявки на эти квартиры уже поступили от украинцев. Однако перед заселением эти квартиры нуждаются в ремонте, который займет два месяца.

Местные власти будут рассматривать индивидуальные случаи, если украинские беженцы не смогут найти жилье в ближайшее время. Тех, кто откажется уезжать, могут разместить в приюте в спортзале.

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