Українці мають можливість отримати одноразову фінансову допомогу для лікування та реабілітації. Цю допомогу надають органи місцевого самоврядування згідно з Законом "Про місцеве самоврядування в Україні".

Де і як оформити допомогу

Фінансова допомога може бути передбачена річною програмою підтримки окремих категорій населення громади, яка визначає перелік захворювань та вимоги до матеріального забезпечення заявників.

Заяву на отримання допомоги можна подати особисто або через законного представника, відправивши документи поштою (рекомендованим листом). Документи необхідно подати до найближчого органу соціального захисту, ЦНАПу або місцевої адміністрації.

Розмір грошової допомоги на лікування або реабілітацію варіюється від 450 до 10 000 грн.

Необхідні документи

Для отримання допомоги потрібно зібрати наступні документи:

Заява

Документ, що посвідчує особу (свідоцтво про народження або паспорт)

Ідентифікаційний код

Довідка з медичної установи про необхідність лікування або реабілітації, або проведене консервативне або оперативне лікування

Акт обстеження матеріально-побутових умов

Довідка про доходи людини та членів її сім'ї

Довідка про склад сім'ї

Номер рахунку в банку

Ця послуга надається безкоштовно, а строк розгляду заяви становить 30 календарних днів.

Останні новини України:

Ціна на газ: у "Нафтогаз" оголосили, скільки треба платити з 1 квітня

Тариф на газ зросте з квітня, але не у всіх: які ціни встановлені в українських компаніях

Одноразова грошова допомога 5000 гривень: хто з українців може ії отримати