Некоторые украинцы могут получить финансовую помощь на лечение.

У украинцев есть возможность получить одноразовую финансовую помощь для лечения и реабилитации. Эту помощь оказывают органы местного самоуправления согласно Закону "О местном самоуправлении в Украине" .

Где и как оформить помощь

Финансовая помощь может быть предусмотрена годовой программой поддержки отдельных категорий населения, определяющей перечень заболеваний и требования к материальному обеспечению заявителей.

Заявление на получение помощи можно подать лично или через законного представителя, отправив документы по почте (рекомендованным письмом). Документы необходимо подать в ближайший орган социальной защиты, ЦНАП или местную администрацию.

Размер пособия на лечение или реабилитацию варьируется от 450 до 10 000 грн.

Необходимые документы

Для получения помощи необходимо собрать следующие документы:

Заявление

Документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или паспорте)

Идентификационный код

Справка из медицинского учреждения о необходимости лечения или реабилитации, или проведенное консервативное или оперативное лечение

Акт обследования материально-бытовых условий

Справка о доходах человека и членах его семьи

Справка о составе семьи

Номер счета в банке

Эта услуга предоставляется бесплатно, а срок рассмотрения заявления составляет 30 календарных дней.

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