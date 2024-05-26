У украинцев есть возможность получить одноразовую финансовую помощь для лечения и реабилитации. Эту помощь оказывают органы местного самоуправления согласно Закону "О местном самоуправлении в Украине" .
Где и как оформить помощь
Финансовая помощь может быть предусмотрена годовой программой поддержки отдельных категорий населения, определяющей перечень заболеваний и требования к материальному обеспечению заявителей.
Заявление на получение помощи можно подать лично или через законного представителя, отправив документы по почте (рекомендованным письмом). Документы необходимо подать в ближайший орган социальной защиты, ЦНАП или местную администрацию.
Размер пособия на лечение или реабилитацию варьируется от 450 до 10 000 грн.
Необходимые документы
Для получения помощи необходимо собрать следующие документы:
- Заявление
- Документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или паспорте)
- Идентификационный код
- Справка из медицинского учреждения о необходимости лечения или реабилитации, или проведенное консервативное или оперативное лечение
- Акт обследования материально-бытовых условий
- Справка о доходах человека и членах его семьи
- Справка о составе семьи
- Номер счета в банке
Эта услуга предоставляется бесплатно, а срок рассмотрения заявления составляет 30 календарных дней.
Последние новости Украины:
Цена на газ: в "Нафтогазе" объявили, сколько нужно платить с 1 апреля
Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях
Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить