Деякі українці, які мають право на житлову субсидію, повинні до 1 липня звернутися за її продовженням.

Українці, які мають право на житлову субсидію, повинні до 1 липня звернутися за її продовженням. Це стосується лише певної категорії людей. Подати заяву можна як в установі, так і онлайн, не виходячи з дому. Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.

Заявку на продовження виплат можна подати онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійний фонд або портал Дія. Також можна надіслати заяву поштою на адресу органу Пенсійного фонду або особисто відвідати сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, або ЦНАП. Звернутися до 1 липня повинні особи, які відповідають таким критеріям:

є отримувачами житлово-комунальної субсидії чи пільги;

були отримувачами субсидії чи пільги станом на 24 лютого 2022 року;

проживали або проживають на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

з початку повномасштабної агресії не зверталися до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії чи пільги.

Раніше Politeka також писала про те, що українці можуть отримати штраф у розмірі 20 400 гривень за одне з порушень.

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