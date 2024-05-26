Некоторые украинцы, имеющие право на жилищную субсидию, должны до 1 июля обратиться за ее продлением.

Украинцы, имеющие право на жилищную субсидию, должны до 1 июля обратиться за ее продлением. Это касается только определенной категории людей. Подать заявление можно как в заведении, так и онлайн, не выходя из дома. Об этом сообщают в Пенсионном фонде Украины .

Заявку на продление выплат можно подать онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или портал Действие. Также можно отправить заявление по почте в адрес органа Пенсионного фонда или лично посетить сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин или ЦНАП. Обратиться к 1 июля должны лица, отвечающие следующим критериям:

являются получателями жилищно-коммунальной субсидии или льготы;

были получателями субсидии или льготы по состоянию на 24 февраля 2022;

проживали или проживают на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;

с начала полномасштабной агрессии не обращались в органы социальной защиты населения или Пенсионного фонда Украины за переназначением субсидии или льготы.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцы могут получить штраф в размере 20 400 гривен за одно из нарушений.

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