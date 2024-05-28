На сніданок відома українська акторка і телеведуча Ольга Сумська пропонує приготувати справжню полуничну смакоту – корисну і поживну.

На прилавках супермаркетів, магазинів та ринків вже з’явилася полуниця.

Запашна, соковита і така корисна. В полуниці є вітаміни А, В1, В2, Е, С. В полуниці дуже мало вуглеводів і практично немає жирів - вона має лише 32 калорії на 100 г продукту.

З полуниці готують не тільки десерти, а навіть салати і літні супи. Ще одним смачним рецептом поділилася акторка і телеведуча Ольга Сумська.

А саме – сирково-полуничного десерту. Інгредієнтів для такого сніданку потрібно буде всього три: полуниця - 150 г, сирковий десерт - 100 г та кукурудзяны пластівці - 70 г.

Полуницю Ольга Сумська радить нарізати кубиками.

«Ця ягода неймовірно корисна для нашого здоров’я. Вона здатна слугувати антидепресантом та нейтралізувати нервовий стрес. А ще полуниця перешкоджає передчасному старінню клітин», - розповіла Сумська в ефірі програми «Смак дня».

Частину порізаних ягід Сумська виклала в тарілку, а зверху виклала половину сиркового десерту і кукурудзяні пластівці.

«До речі, замість пластівців можна використовувати мюслі», - розповіла Сумська.

Після шару пластівців викладаємо знову шар полуниці і сирковий десерт. Останні шар – пластівці.

Перед подачею на стіл сніданок прикрашаємо шматочками полуниці.

«Сирково-полуничний десерт готовий!», - підкреслила Сумська.

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