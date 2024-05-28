На прилавках супермаркетів, магазинів та ринків вже з’явилася полуниця.
Запашна, соковита і така корисна. В полуниці є вітаміни А, В1, В2, Е, С. В полуниці дуже мало вуглеводів і практично немає жирів - вона має лише 32 калорії на 100 г продукту.
З полуниці готують не тільки десерти, а навіть салати і літні супи. Ще одним смачним рецептом поділилася акторка і телеведуча Ольга Сумська.
А саме – сирково-полуничного десерту. Інгредієнтів для такого сніданку потрібно буде всього три: полуниця - 150 г, сирковий десерт - 100 г та кукурудзяны пластівці - 70 г.
Полуницю Ольга Сумська радить нарізати кубиками.
«Ця ягода неймовірно корисна для нашого здоров’я. Вона здатна слугувати антидепресантом та нейтралізувати нервовий стрес. А ще полуниця перешкоджає передчасному старінню клітин», - розповіла Сумська в ефірі програми «Смак дня».
Частину порізаних ягід Сумська виклала в тарілку, а зверху виклала половину сиркового десерту і кукурудзяні пластівці.
«До речі, замість пластівців можна використовувати мюслі», - розповіла Сумська.
Після шару пластівців викладаємо знову шар полуниці і сирковий десерт. Останні шар – пластівці.
Перед подачею на стіл сніданок прикрашаємо шматочками полуниці.
«Сирково-полуничний десерт готовий!», - підкреслила Сумська.
Останні новини України:
Швидкі і соковиті котлети: фірмовий рецепт Ольги Сумської для смачного обіду.
Фантастично смачні фаршировані яйця: Ольга Сумська поділилася улюбленим рецептом.
Ніжні та смачні: Ольга Сумська показала оладки, які можна приготувати на обід.